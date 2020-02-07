: Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü

07.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:26

Muhammet Baki Özyol'ın kullandığı 112 Acil ambulansı, Sultangazi'de kalp krizi geçiren bir hasta için yola çıktı. Önündeki 3 kişinin bulunduğu W 45096 F yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermek istemedi. Siren çalmayı sürdüren ambulansın şoförüne tepki gösteren sürücü, otomobilinden inerek hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yabancı plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan kişi ile yoldan geçen başka bir kişi, araya girerek otomobil sürücüsünü durdurdu. Sürücü kendisine engel olan iki kişi tarafından otomobiline bindirildi. Otomobildekiler ardından yollarına devam etti. Olay anbean ambulansın güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK EKİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sağlık ekipleri, bunun üzerine Karadeniz Polis Merkezi'ne giderek kendilerine hakaret edip saldırmaya kalkan ve hasta için geç kalmalarına neden olan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada hastanın ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksi ile hastaneye götürüldüğü iddia edildi.

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