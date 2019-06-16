Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen trafik magandası cep telefonuyla kaydedildi
Adana'da bir trafik magandasının hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Adana'da hasta taşıyan bir ambulansa yol vermeyen trafik magandası tepki çekti. Sirenlere ve uyarılara aldırmayan sürücünün ısrarla ambulansın önüne geçtiği anlar ambulans personeli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi.
ISRARLA AMBULANSIN ÖNÜNDEN GİTTİ
Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.
Kaynak: İHA
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