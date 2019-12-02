Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini satıştan kaldırdı

02.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:33

Amazon, Noel kapsamında satışa sunduğu, Auschwitz kampının görüntülerinin yer aldığı Noel süslerini kaldırmak zorunda kaldı.

Amazon'un satışa sunduğu süsler, Auschwitz Anıt ve Müzesi'nin twitter üzerinden yaptığı paylaşım sonucunda satıştan kaldırıldı. Auschwitz Anıt ve Müzesi twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Auschwitz görüntülerinin olduğu Noel süslerini satmak uygun değil. Auschwitz'i bir şişe açacağı üzerinde görmek rahatsız edici ve saygısızca" ifadelerine yer verdi.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Amazon, Auschwitz Anıt ve Müzesi'nin büyük yankı uyandıran paylaşımından sonra satışa sunduğu ürünleri kaldırmak zorunda kaldı. Amazon sözcüsü ürünlerin kaldırıldığını belirterek, "Tüm satıcıların satış politikamıza uyması gerektiğini ve politikamıza uygun davranmayan satıcıların eyleme tabi tutulacağını" dile getirdi.

KAMP, YAHUDİ SOYKIRIMININ SEMBOLÜ

1940-1945 yılları arasında bir milyondan fazla Yahudi'nin katledildiği kamplar, Yahudi Soykırımı'nın sembolü oldu. Kampta Yahudiler dışında, Nazilere direnen ve savaş esirlerinden oluşan on binlerce kişi daha öldürüldü. Auschwitz kampı, 27 Ocak 1945'te, Nazilere karşı savaşan Sovyet ordusu tarafından boşaltılmıştı.