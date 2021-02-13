Amasyalı çift birbirlerine saygı ve sevgileriyle evliliklerinde 61 yılı geride bıraktı
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Amasyalı çift birbirlerine saygı ve sevgileriyle evliliklerinde 61 yılı geride bıraktı

13.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:26
Amasyalı çift birbirlerine saygı ve sevgileriyle evliliklerinde 61 yılı geride bıraktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden Şahiye ve Yalçın Turan çifti, 61 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle örnek oluyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet eden Şahiye ve Yalçın Turan çifti, 61 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle örnek oluyor.

İlçeye bağlı Sarıköy'de yaşayan ve ikisi de 86 yaşında olan Turan çifti, büyük sevgi bağıyla sürdürdükleri evlilikleriyle çevrelerinde örnek gösteriliyor.

Evlerinin geçimini beraber çiftçilik yapıp sağlayan çift, 2 çocuklarını da alın teri döküp, helal para kazanarak büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hastalıkta sağlıkta, yoksullukta bollukta, iyi günde kötü günde omuz omuza veren çift, ev işlerini beraber yapıp gün içinde evde sohbet edip zaman zaman da el ele tutuşarak köyde geziyor.

Şahiye Turan, AA muhabirine, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmediğini söyledi.

Görücü usulüyle evlendiklerini anlatan Turan, "Biz hiç tanışmadan, birbirimizi görmeden evlendik ama daha sonradan çok sevdik. Bizim zamanımız başkaydı, şimdi saygı, sevgi yok çoğu evlilikte. Bize, 'Altın leblebiyi kırabilirseniz ağzınıza alın, kıramazsanız ağzınıza almayın. Bu evliliktir.' derlerdi. Biz öyle yetiştik." ifadelerini kullandı.

Yıllar boyunca birbirlerine destek olduklarını sabrettiklerini ve bu yaşa kadar geldiklerini vurgulayan Turan, "Zaten sevgi ve saygı olmasa 61 yıl nasıl evli kalırdık. Ben ona destek oluyorum, o bana destek oluyor, hayatımızı sürdürüyoruz. Saygımız ve sevgimiz ölene kadar devam edecek." dedi.

Yalçın Turan ise birbirlerine olan aşklarının ilk günkü heyecanını koruduğunu dile getirdi.

Eşiyle birbirlerini idare ederek 61 yılı geride bıraktıklarına dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Eşler, birbirini sevecekler, birbirinin lafını dinleyecekler, birbirlerine güvenecekler, bunlar olmadan olmaz. Bizim de tartışmalarımız oldu elbet ama bir sınırı oldu her zaman. Eşlerinize iyi davranın. Birbirinizi sürekli idare edin, birbirinizin kıymetini bilin. Üç günlük dünyada birbirinizi kırmanın, üzmenin anlamı yok. Biz saygıyla, sevgiyle bugünlere geldik. Bu şekilde de sonuna kadar gidecek inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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