Amasya Valisi Varol, Ziyaret'e Konuk Oldu

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Osman Varol, merkez ilçeye bağlı Ziyaret beldesine konuk oldu.



Varol, Ziyaret beldesine konuk olarak, Belediye Başkanı Mehmet Uyanık'tan belde ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Belediye Başkanı Uyanık'a teşekkür eden Varol, kendisine görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.



Uyanık da ziyaretleri dolayısıyla Vali Varol'a teşekkür etti.