Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçenin Akören mevkisinde, Mustafa Demir yönetimindeki 05 FA 183 plakalı otomobille, Murat Ateş'in kullandığı Tokat Yıldızı'na ait 60 ABH 329 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Demir, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur