Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçenin Akören mevkisinde, Mustafa Demir yönetimindeki 05 FA 183 plakalı otomobille, Murat Ateş'in kullandığı Tokat Yıldızı'na ait 60 ABH 329 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Demir, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Can Bartu Ozan Tufan İsmail Kartal Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:10:42. #1.14#
title