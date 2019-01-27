Son Dakika! Amasya'da Maden Ocağı'nda Göçük Meydana Geldi: Toprak Altında Kalanlar Var!
Son dakika! Amasya'da Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi. Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA