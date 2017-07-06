Amasya'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Amasya'da içerisinde Suriye uyruklu kişilerin bulunduğu otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Turhal yönünden Amasya istikametine giden Abdülkadir Alvid idaresindeki 63 MA 103 plakalı otomobil Aydınca mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.



Kazada Sabah Hurdok (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobildeki Cumane Karakende ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 6 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.