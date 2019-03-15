Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'Misafir' adı verilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA MEMUR VE ESNAFLAR DA VAR

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 'Misafir' adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında 7 yabancı uyruklu kadın ile memur ve esnafların da yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.

KADINLARDAN BİRİNDE 'FRENGİ' HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi.

7 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar adliyeye böyle getirildi;

Kaynak: DHA