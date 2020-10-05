ALTSO destek için esnafa Azerbaycan ve Türk bayrakları dağıttı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Ermenistan'ın topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlarda Azerbaycan'a destek olmak amacıyla esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları hazırlattı. Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Demirtaş Mahallesi ve Alanya Sanayi Sitesi'ndeki esnafları tek tek ziyaret ederek, hazırlatılan Türk ve Azerbaycan bayraklarını dağıttı. ALTSO, yarın da Konaklı ve Payallar toptancı hallerini ziyaret ederek, iki kardeş ülkenin bayraklarını dağıtmaya devam edecek.

"Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız"

Etkinlik hakkında konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla toplandıklarını söyledi. Şahin, "Bugün can Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verebilmek için Demirtaş Mahallesi esnafı ve Demirtaş hali, sonra Alanya Sanayi Sitesi'nde Azerbaycan ve Türk bayrağını yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber dağıttık. Azerbaycan halkına destek vermek için bu kampanyayı başlattık. Cumartesi günü yurt dışındaydım. Arkadaşlarıma talimat vererek, odamıza Azerbaycan ve Türk bayrağını birlikte astık. Bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyaya devam ediyoruz. Yarın da inşallah bu kapsamda Alanya, Konaklı ile Payallar toptancı hallerindeki esnafını ziyaret edeceğiz. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı yaptığı haksız saldırıları iş insanları olarak şiddetle kınıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı