ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Alanya, Güncel

ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetim kurulu üyeleri, esnafın taleplerini içeren dosyayı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e sunarak, destek istedi.

20.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:49
ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetim kurulu üyeleri, esnafın taleplerini içeren dosyayı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e sunarak, destek istedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetimi korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafın sorun ve taleplerini iletmek için Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı'nı ziyaret etti. Ziyarette iş yerleri kapalı olan esnaflara geri ödemesiz asgari ücret kadar nakit desteği bir yıl ötelemeli, beş yıl vadeli 50 bin TL faizsiz kredi verilmesi, elektrik, su gibi faturaların 3 ay ertelenmesi gibi talepleri dosya halinde Şahin'e sunuldu.

"Üyelerimizin taleplerini içeren bir dosya hazırladık"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir yaptığı açıklamada ne zaman talepleri olsa ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in desteğini aldıklarına belirterek, "Başkanımız Mehmet Şahin sağ olsun ne zaman bir talepte bulunsak yardımcı oldu. Kendileri de süreci yakından takip ediyor. Biz de kendi oda üyelerimizin taleplerini içeren bir dosya hazırladık ve Başkanımız Şahin'e sunduk. Başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalarda Başkanımızın desteğini alacağız" dedi.

"Çözüm için çalışıyoruz"

Başkan Demir'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, ortak paydalarının her zaman Alanya olduğunu söyledi. Oda başkanlarıyla her zaman birlik beraberlik içerisinde, koordineli bir biçimde çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Geçtiğimiz günlerde oda başkanlarımızla toplantı yapıp, ortak açıklama yapmıştık. Bunun akabinde de ilgili bakanlıklar ve TOBB'a ortak sıkıntılarımızı iletmiştik. Bazı taleplerimiz olumlu karşılanmıştı. Ancak devam eden sıkıntılarımızı da sürekli takip ediyor ve çözümü için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Özel bankalarda ciddi sıkıntı var"

Şahin özel bankalara da vurgu yaparak şunları söyledi: "Taleplerimizin bir kısmı çözüme ulaştı ama bir takım sıkıntılar ise devam ediyor. Bazı devlet bankalarında sıkıntılar var, onları tespit ettik. Müdürleriyle görüşüyoruz. Ancak özel bankalarda ise çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle ve özellikle tekrar söylüyorum bankalar iyi gün dostu olmamalılar. Esnaf odamızla tekrar karar aldık bunu biz yazılı rapor halinde tekrar ilgili bakanlıklara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu bildireceğiz. Gerekirse Alanya'mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan destek isteyip direkt Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu zor zamanlarda dükkan sahibinden kiracıya, iş verenden çalışana hepimiz fedakarlık yapalım. Gücü olan olmayana destek versin. Herkesten bu özveriyi bekliyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada Haberler
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Ümit Besen Fettah Can Muazzez Ersoy
Spor Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Zinedine Zidane Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: ALTSO Başkanı Şahin, esnafın sorunlarını dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 17:05:58. #1.15#
title