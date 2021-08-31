Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve bir binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve bir binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde hissedilen depremde bir evin çatısındaki güneş enerjisi paneli patladı. Bir ahırın da duvarı yıkılırken, köylüler büyük panik yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı
Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:29:34. #1.16#

title