Altıntaş depreminde Afyonkarahisar'daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve bir binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve bir binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde hissedilen depremde bir evin çatısındaki güneş enerjisi paneli patladı. Bir ahırın da duvarı yıkılırken, köylüler büyük panik yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı