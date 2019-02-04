Altın Dolu Çantayı Durakta Unuttu!

Bir süre sonra çantayı unuttuğunu fark eden Arıkan, 2 adet burma bilezik, 2 Cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, bin 500 TL para ve yüklü miktarda 2 tane senet olduğunu söyledi. Durumu farkeden kadın diğer otobüs şoförüne söyledi. Şoför Sami Çamur'a ulaşan ihbarla Çamur, otobüsle hızla giderek durakta unutulan çantayı aldı. Şoför Çamur durumu SS 51 Nolu Özel Halk otobüsleri kooperatifi yönetimine bilgi verdi. Merkez durakta buluşan Arıkan ve şoför Çamur çantayı açarak içerisini kontrol etti.

Kaynak: İHA