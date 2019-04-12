Silahlı Soyguncuların Kuyumcudan Çalıp Çuvala Doldurdukları Altınlar Ormandan Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahla girdikleri kuyumcuyu soyan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana sakladıklarını itiraf etti. Çalınan altınlar ormanlık alanda bulundu.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı. Boğuşmanın ardından diğer kişi 2 kilo altını çuvala doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

1 GÜN ÖNCE KUYUMCUNUN ÖNÜNDE GÖZCÜLÜK YAPMIŞLAR

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcunun iş yeri önünde gözcülük yaptığını tespit etti. Güven timleri tarafından araç içerisinde şüpheli F.Y. (28) yakalandı. F.Y.'nin ifadesiyle diğer şüpheli O.K. (33) de gözaltına alındı.

ALTINLARI ORMANLIK ALANA SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan iki şüpheli altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gasp büro dedektifleri tarafından yapılan aramada silah ve altınlar belirtilen alanda bulundu.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA