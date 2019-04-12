Silahlı Soyguncuların Kuyumcudan Çalıp Çuvala Doldurdukları Altınlar Ormandan Çıktı
Bursa'da, silahla girdikleri kuyumcuda 2 kilo altını çuvala doldurarak kaçan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gasp büro dedektifleri, yakalanan hırsızların itirafı üzerine çalınan altınları ormanlık alanda buldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahla girdikleri kuyumcuyu soyan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana sakladıklarını itiraf etti. Çalınan altınlar ormanlık alanda bulundu.
Olay, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı. Boğuşmanın ardından diğer kişi 2 kilo altını çuvala doldurarak olay yerinden uzaklaştı.
1 GÜN ÖNCE KUYUMCUNUN ÖNÜNDE GÖZCÜLÜK YAPMIŞLAR
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcunun iş yeri önünde gözcülük yaptığını tespit etti. Güven timleri tarafından araç içerisinde şüpheli F.Y. (28) yakalandı. F.Y.'nin ifadesiyle diğer şüpheli O.K. (33) de gözaltına alındı.
ALTINLARI ORMANLIK ALANA SAKLAMIŞLAR
Gözaltına alınan iki şüpheli altınları Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gasp büro dedektifleri tarafından yapılan aramada silah ve altınlar belirtilen alanda bulundu.
ŞÜPHELİNİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli F.Y.'nin evinde yapılan aramada ise yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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bu polislerde yakalanan mallarla masada şekil yapmayı amma seviyorlar kardeşim ya bu şekiller nedir yani senin işin bu yakalıyacan tabiCevap Yaz 5 Yayından KaldırALİ: Çekmiyorsan anten tak...1 Yayından Kaldır
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Yolda görsen adam sanıp selam verecen ama uyuşturucu içen satan insan öldürmeyi keyif haline getirmek pisikopat ruhlu iğrençlik abideleri el kesme olmalı bazı mallar gerici felan diyor çocuğunu uyuşturucuya alıştırsın bakalım ozaman eli bırak kafasına sıkarsınCevap Yaz 12 1 Yayından KaldırADİ: Bende 18 yıldır esrar içerim(reçeteli) Çoçuklarına sahip ÇIK. Çıkmasan başkası çıkar2 4 Yayından Kaldır
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MAZBATAYI VERİİİİİN.Cevap Yaz 15 12 Yayından Kaldır