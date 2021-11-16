Altın Yıllar "kışa merhaba" dedi

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - 7'den 77'ye genci, yaşlısı herkesin eşlik ettiği eğlencede sirtaki oynandı, dans edildi, zumba ve kardifolk etkinliği gerçekleştirildi.

Maltepe renkli ve eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi'nde yaklaşık 300 konuk, birbirinden güzel, hareketli ve eğlenceli etkinliklerle sonbaharı yaşayıp kışa ve yeni yıla merhaba dedi. Konukların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla düzenlenen eğlence programı, uzun yıllar aynı yastığa baş koymuş çiftlerin danslarıyla başladı. Yaşam evinin bahçesinde düzenlenen eğlence, FasaFisa Dans ve Müzik okulu tarafından uygulamalı verilen sirtaki dansıyla devam etti. Sirtaki oynayarak hünerlerini sergileyen Maltepeliler oldukça keyiflenirken, profesyonel dans eğitmeni Murat Ergin hareketli parçalarla katılımcıları coşturdu. Genci yaşlısı onlarca kişinin katıldığı eğlencelerde Uzman Kardiyolog Prof. Dr. Osman Akdemir tarafından sağlıklı yaşamla ilgili tavsiyeler konulu bir bilgilendirme de yapıldı.

AKTİVİTELER GÖZ DOLDURDU

Okey, satranç ve tavla turnuvalarının da düzenlendiği program kapsamında mutfakta sağlıklı yiyecekler üzerine diyetisyen Hilal Akbaş Yıldırım tarafından hem bilgilendirici, hem de uygulamalı eğitim verildi. Mineral açısından zengin, doyurucu ve sağlıklı yiyeceklerden muzlu ve yoğurtlu smoothie ile mercimek salatası da etkinlik kapsamında yapıldı.

Zumba eğitmeni Gülşah Aykaç tarafından katılımcılara zumba dans hareketleri öğretilirken, şenlik havasında geçen etkinlik, Ercan Konak tarafından verilen gitar dinletisinde nostaljik şarkılarla geçmişe yolculuk yapıldı. Etkinliğin sonunda Uğur-Ayla Ülgen çifti akordeon dinletisi gerçekleştirilirken solist İnci Sınar söylediği şarkılarla çifte eşlik etti. Eğlence sonunda tüm katılımcılara hediye dağıtıldı.

"SAĞLIKLI YAŞAMI BİRLİKTE ÖĞRENİYORUZ"

Etkinliğe katılarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Canan Döner ise "Birbirinden güzel ve renkli etkinliklerle kışı karşılıyoruz. Keyifli, güzel, sağlıklı ve eğlenceli daha fazla etkinlikte inşallah bir araya gelelim. Burada hem sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı yaşamı öğreniyoruz, hem de eğleniyoruz. Burada hobi bahçeleri de var, üyelerimiz burada ekip biçiyorlar. Aslında eğleniyoruz ama doğal yaşamı da burada öğreniyoruz. Hepinizi merkezimize bekleriz" dedi.

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