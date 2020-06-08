Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
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Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken, piyasalarda gösterdiği belirsizlik ve hareketlilikle ilginç bir seyir izliyor. Özellikle altın fiyatları tarihin gördüğü en büyük yükselişleri yakaladı. Peki güncel altın fiyatları nedir?

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
08.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:57

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamladı. Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.45 itibarıyla 369,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 1.696 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi. Öte yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de ırkçılık karşıtı protestoların düzenlendiğini aktardı.

Altın fiyatı ne kadar oldu? Altın ne kadar arttı? Altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

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umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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