Altıeylül Belediyesi sosyal market ile ihtiyaç sahiplerinin yanında

BALIKESİR - Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde hizmetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bünyesinde barındırdığı Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerinin gülen yüzü oldu.

Altıeylül Belediyesi gerek açtığı meslek edindirme kursları gerekse yürüttüğü yardım faaliyetleri ile Altıeylül'de kimseyi yalnız bırakmıyor. Özellikle son Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla açılan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi ile imkanları genişleyen ve hizmet kalitesi yükselen Altıeylül Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak ve sıcak yemek gibi yardımların yanı sıra sosyal market ile de yine ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunarak önemli bir sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. Toplamda 7 ayrı saha ekibi tarafından araştırılan ihtiyaç sahipleri daha sonra 15 günde bir toplanan komisyonda değerlendirilerek yardımların ulaşması sağlanıyor.

2021 Yılında bin 153 aile sosyal marketten faydalandı

Bir giyim mağazasını andıran sosyal markette bulunan tüm kıyafetler kaliteli olmakla birlikte Altıeylül Belediyesi'nce finanse edilerek vatandaşlara ulaştırılıyor. Vatandaşlara verilen Alkart'a yüklenen puanlar ile yapılan alışverişlerde vatandaşlar istedikleri kıyafeti kartlarındaki puan miktarınca alabiliyorlar. Toplamda 200 ile 600 puan arasında yüklenen puanlar 15 günde bir toplanan komisyonca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında adaletli bir şekilde dağıtılıyor. Faaliyete geçtiği günden beri toplamda, 2018 yılından bu yana, 7 bin 477 aileye yeni kıyafet yardımında bulunan Sosyal Market, 2021 yılında ise toplamda 1153 aileye ulaşarak ihtiyaç sahiplerinin en büyük destekçisi oldu. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Market'in ihtiyaç sahibi vatandaşların her daim hizmetinde olduğunu dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'mizde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda, yakacak ve sıcak yemek gibi temel gereksinimlerinin yanı sıra Sosyal Marketimiz vasıtasıyla da kıyafet ihtiyaçlarını temin etmelerini sağlıyoruz. Yine tüm bunlarla birlikte bakıma muhtaç vatandaşlarımıza da hizmet ederek yine onların tüm ihtiyaçlarını gidermeye çaba gösteriyoruz. Bu faaliyetlerimizi sürdürürken ise olabildiğince titiz davranarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sahada görev yapan toplamda 7 ekibimiz ile ihtiyaç sahiplerini araştırırken 15 günde bir toplanan komisyonumuz ile de ince eleyip sık dokuyarak sosyal yardımın doğru isimlere ulaşması için çaba sarf ediyoruz" dedi.