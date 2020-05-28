ALTİD Başkanı Şili: " Belgeli tesisler ön plana çıkacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ALTİD Başkanı Şili: " Belgeli tesisler ön plana çıkacak"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Sağlık ve hijyen standartları misafirlerimizin tatil seçiminde eskisinden daha fazla önem taşıyacak.

ALTİD Başkanı Şili: 'Belgeli tesisler ön plana çıkacak
28.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:54

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, "Sağlık ve hijyen standartları misafirlerimizin tatil seçiminde eskisinden daha fazla önem taşıyacak. "Belgeli tesisler ön plana çıkacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde sektör paydaşlarının işbirliğiyle hazırlanan ve dünyanın ilk örneklerinden biri olan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" ile yerli ve yabancı misafirlere güvenli tatil hizmeti sunulması hedefleniyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, gönüllülük esasına dayalı belgelendirme programıyla ilgili olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili'yi ziyaret etti. ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Ünal'ın da bulunduğu görüşmede Demirtaş, belgeyi almaya hak kazanan turizm işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden duyurulduğunu, TSE'nin Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlardan biri olduğunu ve ALTİD üyesi otel işletmecilerini TSE ile çalışmaya davet ettiklerini söyledi.

"Belgeli tesisler ön plana çıkacak"

Belgelendirme programının zorunlu olmadığını fakat kriterleri yerine getirerek "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" sertifikasını alan işletmelerin pazarlama ve güven konularında diğer kurumlardan bir adım önde olacağını vurgulayan Başkan Burhan Sili, "Tesislerde sergilenecek belge üzerinde bu belgenin hangi kurum tarafından verildiği bilgisi ve bir de karekod yer alacak. Tesis misafirleri bu karekod aracılığıyla işletmeye uygulanan denetlemenin raporuna ulaşacak ve bir nevi otokontrol sağlanacak. Bu şeffaf işlem aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerimizde huzur ve güven hissiyatını artıracak. Aynı zamanda işletmeler, yurt içi ve dışında güvenli konaklama tesisi arayışında olan misafirler için tercih sebebi olacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 34,12 dolardan işlem görüyor
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Banka müdürü kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Akalın Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: ALTİD Başkanı Şili: " Belgeli tesisler ön plana çıkacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:54:50. #1.14#
title