Altay Sezon Hazırlıklarına Genç Futbolcularla Başlayacak

Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, sezon hazırlıklarına yarın altyapıdan futbolcuların katılımıyla başlayacak.



Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde altyapı futbolcularıyla başlayacağı belirtildi.



Altyapıdan yeni isimleri A Takıma kazandırmak için yapılacak seçmelerin 1 hafta süreceği bildirildi.



Bu arada geçen yıl yenilenen ve çevre düzenlemesi yapılan Altay Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerindeki idman sahalarında bakım çalışmalarının devam ettiği, Mazhar Zorlu Kamp Merkezinin temizlenip boyandığı, fitness merkezinde eskiyen aletlerin de yenileriyle değiştirileceği kaydedildi.