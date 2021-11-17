Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi kentin farklı bölgelerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Asfalt çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yapılan sert zemin çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Kavakyolu ve Demirkent Yerleşkelerinde yeni imara açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda asfalt öncesi stabze reglaj çalışması yapıldı. Yayaların güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni imara açılan yollarda kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde su tahliye kanalı ve pergole kurulumu için sert zemin çalışması yapıldı.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; " Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alt yapı çalışmalarını tamamladığımız sokaklarımızın asfalt, sert zemin ve kaldırım çalışmalarını tamamlıyoruz. Amacımız şehrimizin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp, Erzincan'ı daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmektir. " dedi.

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