Alt geçitlerden duraklara her yer dezenfekte ediliyor İBB, koronavirüs nedeniyle kent genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sırasında kullanılan temizlik ürünlerinin, insan ve çevre sağlığına bir zararı bulunmuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüse karşı İstanbul'u dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Kentin her iki yakası da meydan, durak, altgeçit, park, cadde, bulvar ve resmi kurum ayırt edilmeksizin, en ince ayrıntısına kadar temizleniyor.

İSTAÇ ekipleri, salgının yayılma olasılığı yüksek olan hastane çevrelerinde, çalışmalarını çok daha titiz bir şekilde yürütüyor. İSTAÇ ekiplerine, sahada yine bir İBB iştiraki olan İSFALT da eşlik ediyor.

45 ARAÇ VE 124 PERSONEL SAHADA

Dezenfektasyon sırasında mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanılıyor. Kullanılan temizlik ürünlerinin insan sağlığına ve çevreye bir zararı bulunmuyor.Aralıksız, her gün süren çalışmalar için sahada toplam 45 araç ve 124 personel görev alıyor.

Kaynak: Bültenler