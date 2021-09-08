ALS hastalığı, ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri, ALS hastalığı neden olur?

ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri nelerdir? ALS hastalığı neden meydana gelir? ALS hastalığı ne demek? ALS hastalığının tedavisi var mı? Sorularının cevapları haberimizde…

ALS hastalığı halk arasında çok bilinmeyen bir hastalık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakkında bilgi kaynaklarını sizler için derleyip, topladık. ALS hastalığı nedir? ALS hastalığı belirtileri nelerdir? ALS hastalığı neden meydana gelir? ALS hastalığı ne demek? ALS hastalığının tedavisi var mı? gibi sorularla ve başlıklarla ALS hastalığı hakkında bilgiler haberimizde…

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS hastalığının açılımı, Amyotrofik Lateral Skleroz 'dur. Omurilik ile beyin arasında yer alan sinir hücrelerinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkar. Omurilik ile beyin arasındaki kaslarda hareket etme problemi meydana gelir ve sinir hücreleri zarar görmüş olur. Sonuç olarak, sinir hücrelerinin zarar görmesi ile birlikte, kaslarda güçsüzleşme/ güç kaybı yaşanır.

Günümüz tıp kaynaklarına göre ALS hastalığının henüz tedavisi bulunamamıştır. ALS hastalığı ayrıca Motor Nöron Hastalığı olarak da bilinmektedir. İlerlemiş bir ALS hastalığı sonucu kişi, öncelikle kol ve bacaklarında daha sonra tüm vücudunda his kaybı yaşamaya ve vücudunu hareket ettirmekte zorlanmaya başlar. Aynı zaman, konuşurken, yutkunurken ve nefes alırken zorluk yaşanır.

Bugüne kadar ALS hastalığının tedavisi bulunamamış olsa bile, erken teşhis ile bazı belirtiler tedavi edilebilir. Bulaşıcı olmayan ALS hastalığında genetik sebeplerin ve çevresel faktörlerin de kayda değer önemi bulunduğu belirtilmektedir.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALS hastalığının belirtileri, hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Çoğunlukla ALS hastalığı, vücudun kol ve bacak bölümünde ağrı ile kendini göstermeye başlar. Kaslarda kramp ve sertlik meydana gelir.

Daha sonra, kaslarda erime ve güçsüzlük meydana gelmektedir. ALS hastalığının hiçbir evresinde zihin ve hafıza zarar görmemektedir.

ALS hastalığı ilerleme kaydettikçe, görülen semptomlarda da artış meydana gelmektedir. Bunlar: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hareketsiz kalmak, nefes alıp vermede yaşanan güçlük ve yutkunma problemi, kişinin kontrolü dışında gerçekleşen ani ağlama ve gülmeler, düz yazı yazma konusunda zorlanma, çevresindeki nesneleri taşıyamamak (örneğin; sırtında çanta taşıyamama), kollarda ile ellerde his kaybı yaşanması, kronik olarak meydana gelen ani yorgunluk hisleri, hızlı kilo kaybı, el ile ayaklarda kramp, gerilme ve his kaybı yaşanması.

ALS HASTALIĞI NEDEN OLUR?

ALS hastalığının nedeni bilinememekle beraber, bazı bilim adamlarının görüşlerine göre; kişinin genetik çevresinin bazı ALS hastalığı oluşmasında etkili oluyor. ALS hastalığı ağırlıklı olarak 45 – 65 yaş aralığında görülmekle beraber, tüm yaşlarda görülebilmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Günümüzde de ALS hastalığının sebepleri alanında araştırmalar sürmektedir. Farklı ülkelerde farklı oranlarda görülen ALS hastalığının nedeni halen kesin olarak bilinmemektedir.

ALS hastalığının nedeni bulunamadığı için kesin tedavi yöntemleri bulunmamaktadır. Amerika Gıda ve İlaç Yönetim Kuruluşu tarafından bazı ilaçlar, ALS hastalığına tedavi amaçlı olarak onaylansa da, kesin ve kalıcı bir çözüm olamamıştır. Ancak bulunan ilaç, ALS hastalığının tedavisi için umut verici. Özetle, ALS hastalığını yaşayanlar kronik semptomların acılarını azaltmak maksadıyla ilaç kullanmakta ancak, ALS hastalığının iyileştirilmesi konusunda ilaçlar kesin tedavi yöntemi olarak kullanılamamaktadır.

ALS hastalarının hayat kalitelerini artırmaları için; az önce bahsettiğimiz ilaç kullanımının yanı sıra, rehabilitasyon ve fizik tedavi görmesi de gerekmektedir. Aynı zamanda, ALS hastalarına beslenme desteği sağlanması, konuşma yetilerini kaybetmemeleri için bol bol pratik, çeşitli yardımcı elektronik cihazlarla hastalığın sebep olduğu kayıpların açığını kapatmak gibi destekler de ALS hastalarının hayat kalitelerini artırmada katkı sağlar.