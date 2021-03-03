Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Alpaslan Öztürk mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk'ü takibe aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Alpaslan Öztürk mevkiisi ne Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk'le ilgilendiği iddia edildi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında, nereli? Alpaslan Öztürk mevkiisi ne? İşte, detaylar…

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Belçika'da doğup büyüyen Alpaslan, bir dönem İngiltere'de de altyapı eğitimi aldı. Sonrasında tekrar Belçika'ya dönen Alpaslan Öztürk, 2014 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'ye adım attı. Eskişehir ve Elazığspor'da da görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.

Sakatlıklar nedeniyle zaman zaman formasını kaptırsa da sadece stoperde değil, ön libero ve sağ bekte de iyi performans gösteren Alpaslan, gelecek sezon Terim'in savunmadaki jokerlerinden olacak gibi görünüyor.

Doğum tarihi: 16 Temmuz 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Anvers, Belçika

Boy: 1,86 m