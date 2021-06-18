Alpagu nedir? İHA sistemi ALPAGU teknik özellikleri! Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU hakkında bilgiler!

Sabit kanatlı taşınabilir akıllı mühimmat sistemi ALPAGU ilk mühimmatlı atışını başarı ile tamamladı. Bunun ardından vatandaşlar ALPAGU nedir, ne demek? Alpagu sistemi özellikleri nelerdir? Alpagu teknik özellikleri nedir? gibi soruların cevaplarını merak etti. Ayrıntılar haberde...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM tarafından milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen, sabit kanatlı akıllı vurucu İHA sistemi ALPAGU, mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Peki, Alpagu nedir? İHA sistemi ALPAGU teknik özellikleri! Sabit Kanatlı Taşınabilir Akıllı Mühimmat Sistemi ALPAGU hakkında bilgiler!

ALPAGU NEDİR?

ALPAGU Taşınabilir Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi, kara unsurları için taktik seviyede hem keşif ve gözetleme, hem de görüş hattı dışında kalan hede?eri yüksek isabetle vurmak için tasarlanmış, tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile görev yapabilen sabit kanatlı taşınabilir bir akıllı mühimmat sistemidir.

ALPAGU , milli imkanlarla geliştirdiğimiz gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları yardımıyla sabit veya hareketli hede?ere karşı gece- gündüz etkin olarak kullanılabilmektedir.

Sistem; "Sabit Kanatlı Akıllı Mühimmat Sistemi", "Fırlatıcı Lançer" ve "Yer Kontrol İstasyonu" bileşenlerinden oluşmaktadır.

ALPAGU TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Menzil : 5 km

5 km Görev Su¨resi : 10 dakika

10 dakika Görev Irtifası : 400 ft (AGL)

400 ft (AGL) Seyir Hızı : 50 knot

50 knot Maksimum Hız : 65 knot

65 knot Ağırlık : 1.9 kg

1.9 kg Sıcaklık : -20/ + 50 °C

-20/ + 50 °C Gu¨ç : LiPo Batarya

LiPo Batarya Hazırlık Su¨resi : Azami 1 dakika

ALPAGU ÖZELLİKLERİ, KABİLİYETLERİ VE YETKİNLİKLERİ

- Gündüz ve gece etkin operasyon

- Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

- Hareketli hede?erde hedefe yönelim ve takip

- Yüksek performanslı seyrüsefer, kontrol ve güdüm algoritmaları

- Tek er tarafından kullanılabilme

- Uçuş sonlandırma veya kendini imha modları

- Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

- Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

- Yüksek yanal görüş açısı

- Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

- Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sını?andırma