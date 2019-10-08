Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e yemek göndermesi: Hoş değil
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma'da Cenk karakterine hayat veren Alp Navruz, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı programında geçtiğimiz yıllarda Katar'da kadın hayranlarıyla para karşılığı yemek yiyen Burak Özçivit'e göndermede bulunarak "Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil" dedi.
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Navruz, para karşılığı zengin hayranlarıyla yemek yiyen Burak Özçivit'e de gönderme yaparak, "Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil." dedi.
GÖNDERMEDE BULUNDU
Son yıllarda ortaya çıkan Burak Özçivit'in de geçtiğimiz sene yurt dışında kadın hayranları ile para karşılığı bir yemek organizasyonunda buluşarak yemek yemesi üzerine konuşan Alp Navruz, "Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil." ifadelerini kullandı.
"AŞKA ZAMANIM YOK"
Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Alp Nevruz, "Aşka zamanım yok. Çok yoğun çalışıyoruz" dedi.
BEDELLİ ASKERLİK YAPIP PAYLAŞIM YAPMAK HAKSIZLIK
Bedelli askerlik konusunda da yorumunu dile getiren Alp Navruz, bedelliden yararlanıp sosyal medyada paylaşım yapanları kızdıracak bir yoruma imza atarak "6 ay, 12 ay askerlik yapanlar var. 20 gün gidip bedelli askerlik yaparken paylaşımda bulunmak diğerlerine haksızlık oluyor" dedi.