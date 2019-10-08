Alp Navruz'dan Burak Özçivit'e yemek göndermesi: Hoş değil

08.10.2019 22:54

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Navruz, para karşılığı zengin hayranlarıyla yemek yiyen Burak Özçivit'e de gönderme yaparak, "Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil." dedi.

GÖNDERMEDE BULUNDU

Son yıllarda ortaya çıkan Burak Özçivit'in de geçtiğimiz sene yurt dışında kadın hayranları ile para karşılığı bir yemek organizasyonunda buluşarak yemek yemesi üzerine konuşan Alp Navruz, "Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil." ifadelerini kullandı.

"AŞKA ZAMANIM YOK"

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Alp Nevruz, "Aşka zamanım yok. Çok yoğun çalışıyoruz" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YAPIP PAYLAŞIM YAPMAK HAKSIZLIK

Bedelli askerlik konusunda da yorumunu dile getiren Alp Navruz, bedelliden yararlanıp sosyal medyada paylaşım yapanları kızdıracak bir yoruma imza atarak "6 ay, 12 ay askerlik yapanlar var. 20 gün gidip bedelli askerlik yaparken paylaşımda bulunmak diğerlerine haksızlık oluyor" dedi.