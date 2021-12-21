Alp Navruz'dan flaş Ayça Ayşin Turan açıklaması

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Alp Navruz, cilt bakımına geldiği Nişantaşı'ndaki bir estetik kliniği çıkışı objektiflere takıldı. Genç oyuncu sektörde yakışıklı erkek ya da güzel kadın olmanın avantaj olduğunu kabul ettiğini belirtip, "Ben o tarafta olmak istemiyorum. Yeri gelirse karakter oyunculuğunu da tercih edebilirim" dedi. Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Alp Navruz, önceki gün rutin cilt bakımı çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi. Aynı binada dövmecinin de olduğunun hatırlatılmasıyla Navruz, "Cilt bakımına geldim, dövme yaptırmaya gelmedim. Hiç hoşlanmam dövmeden vücudumda yok. Doğallığı seviyorum" açıklamasında bulundu.

Rol aldığı dizinin final yapacak olmasına şaşırmadığını ve bu durumu beklediklerini anlatan genç oyuncu, şu sıralar yeni projeler okuduğunu sözlerine ekleyip şöyle konuştu: "Proje okuyorum bazı projeler geliyor. Değerlendiriyoruz ama daha çok dinlenmeyi seçiyorum. Hikaye önemli benim için kimlerin yaptığına bakarım. Yazın başlayan bir işti final yapmasını bekliyorduk. Hikayemizin başı sonu belli gibiydi şaşırtmadı bizi. Keşkelerden çok geleceğe bakıyorum gelecekte olacak projelerde olmak daha mantıklı."

Yakışıklılığın arkasında durmak benlik değil

Navruz, "Sektörde yakışıklı olmanın bir avantajını gördünüz mü?" sorusu üzerine "Sektöre bakınca biraz öyle görünüyor ama bunu kullanarak, sadece bunun arkasında durarak iş yapmak bana göre değil. Ben o tarafta olmak istemiyorum, tamamen yetenek ve yeri gelirse karakter oyunculuğunu da tercih edebilirim" yanıtını verdi.

Aramızda duygusal bir şey yok

Oyuncu ayrıca son dönemde rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan'la set aşkının gerçeğe dönüştüğü iddialarıyla ilgili ise "Güzel bir arkadaşlığımız var, duygusal bir şey şu an aramızda yok" diye konuştu. İkili, 'Ada Masalı' dizisinde kamera karşısına geçmişti.