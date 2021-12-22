Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı! - Haberler Magazin
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Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı iddia ediliyordu. Alp Navruz'dan bomba aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alp Navruz, "Ayça ile güzel bir arkadaşlığımız var, aramızda duygusal bir şey yok" diye konuşmuştu.

İTİRAF GELDİ

Dün akşam Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını söyledi.

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberler i Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, 11 Aralık 2021'de final yapmıştı.

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

Alp Navruz'dan bomba Ayça Ayşin Turan itirafı!

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