Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
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Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim

Almanya, Ebola virüsüne karşı üretilen ve koronavirüsün tedavisinde umut veren Remdevisir isimli ilacı konuşuyor. Münih'te yaşayan ve koronavirüse yakalanan 42 yaşındaki şahıs, Remdevisir ile birlikte 1 haftada sağlığına kavuştu. Alman basını, olayı "Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor" sözleriyle duyurdu.

18.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:46
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim

Ebolaya karşı üretilen ve koronavirüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuşan Almanya'daki hastalardan Curtis Warren Pucket yaşadıklarını anlattı. Pucket, "İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim" dedi.

ABD, Almanya ve Danimarka'da yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ilacıyla ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

1 HAFTADA TAMAMEN İYİLEŞTİ

Almanya'nın Münih şehrinde 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Curtis Warren Puckett 7 günde tamamen iyileşti.

Olayı manşetine taşıyan Bild gazetesi Puckett'ın durumunu "Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

31 Mart'ta hastaneye kaldırılan Puckett, Dr. Christoph Spinner'ın, "Remdesivir adlı ilacı gönüllüler üzerinde deniyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?" sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirterek, "Hastaneye geldiğimde 40 derece ateşim vardı. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı da vardi. Çok korkuyordum ve paniklemiştim" dedi.

SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİR

KOAH ve astım hastalığı bulunan Puckett, "İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim" dedi.

Ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dünyada 50 hastanede deneniyor. Bunların üçü de Almanya'da. Remdesivir'in yakında seri üretimine başlanacağı ve tüm hastalar için kullanımına onay verilebileceği öne sürülüyor.

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