Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
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Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki 47 yoğun bakım hastası, Almanya'ya götürülecek. Tedavilerine orada devam edilecek hastaların transferi, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:07
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek

Kısa süre içerisinde tüm Avrupa ülkelerine yayılan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya oldu. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu İtalya'da binlerce kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu zor dönemde İtalya'ya yardımcı olmak isteyen Almanya, ülkeden 47 yoğun bakım hastasını transfer ederek kendi hastanelerinde tedavi altına alacağını açıkladı.

''BUNU ANCAK BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ''

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasının ülkelerine getirilecek olmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan dostlarımızın yanındayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz." dedi.

HASTALAR, FARKLI ŞEHİRLERDE TEDAVİ OLACAK

Kuzey - Ren Vestalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise İtalya'dan gelecek hastaların, 10 tanesini kabul edeceklerini söyledi. İtalya'dan gelecek hastaların, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Saksonya, Hessen ve Berlin'deki kliniklere yerleştirileceği bildirildi.

Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek

Kaynak: İHA

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Koronavirüsünün merkezi haline gelen Avrupa'da Almanya, İtalya'dan korona hastası alacak

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