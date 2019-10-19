Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz

19.10.2019 09:17

Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında, Avrupa ülkeleri harekata karşı olduklarını belirterek, Türkiye'ye yaptırım kararı almak için harekete geçmişlerdi. Avrupa ülkelerinin küstah tehditlerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gönderilebileceğini dile getirmişti.

"BİZDE TÜRKLERİ GÖNDERİRİZ"

Alman milletvekili Martin Sonneborn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteciler konusundaki sözlerine atfen, "Erdoğan bir kere daha bize 3 milyon Suriyeli göndermekle tehdit ederse, ben de Kreuzberg'den 3 milyon Türk'ü göndermekle tehdit ederim.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilerine tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Kendinize gelin. Operasyonumuzu 'İşgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."

80 BİN CİVARINDA TÜRK, 50 FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Öte yandan, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Geçmişte işçi olarak giden Türklerin torunları, bugün ülkede üretim tesisleri kurarak hem ekonomiyi canlı tutuyor, hem de istihdam sağlıyor. Almanya'da 80 bin civarında Türk kökenli Alman girişimci, 50 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.