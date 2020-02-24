Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı
Almanya'da 5'i Türk 10 kişinin öldüğü nargile kafe saldırısının ardından bir saldırı haberi daha geldi. Almanya'nın Saksonya eyaletinde Türklere ait bir nargile kafe ve restoran kundaklandı.
Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde 21 Şubat gecesi yerel saat ile 03.00 sıralarında, bir Türk'e ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi. Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.
DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ
Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevk edilmesiyle söndürüldü. Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, dükkan kullanılamaz hale geldi.
TÜRK RESTORANI DA KUNDAKLANDI
Öte yandan, aynı gece nargile kafenin yanında bulunan Türk restoranının da kundaklandığı belirtilirken, restoranında kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
ÖNCEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki nargile kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.