: Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı

24.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:12

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde 21 Şubat gecesi yerel saat ile 03.00 sıralarında, bir Türk'e ait olan Kybele isimli nargile kafeye saldırı düzenlendi. Kafenin pencerelerinden içeri yanıcı madde atılırken, kafenin olay sırasında boş olması nedeniyle ölen veya yaralanan olmadı.

DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevk edilmesiyle söndürüldü. Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

TÜRK RESTORANI DA KUNDAKLANDI

Öte yandan, aynı gece nargile kafenin yanında bulunan Türk restoranının da kundaklandığı belirtilirken, restoranında kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

ÖNCEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki nargile kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 5 Türk'ün de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Videosu