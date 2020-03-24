Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Ölümcül koronavirüsün 123 can aldığı Avrupa ülkesi olan Almanya'da, salgında yaşanan artış, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdi.

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı son dakika açıklamasında, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan artışın, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğini söyledi.

Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim" ifadelerini kullandı.

TEDBİRLER ETKİLİ OLDU

Weiler, Almanya'da şimdiye kadar alınan okul kapatma, el yıkama talimatları ve halka açık toplantıların durdurulması gibi tedbirlerin oldukça etkili olduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 123'E ÇIKTI

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 123'e yükseldiği belirtildi. 29 bini aşkın insanın koronavirüse yakalandığı ülkede 453 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.