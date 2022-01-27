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Almanya'da Nazi kurbanları anıldı

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yıl dönümünde, Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle başkent Berlin'de törenler düzenlendi.

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yıl dönümünde, Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle başkent Berlin'de törenler düzenlendi. Vatandaşlar şehir merkezindeki Yahudi Anıtı'nı ziyaret ederek çiçekler bıraktı ve holokost kurbanlarını andı.

Almanya'da Nazi kurbanları anıldı

Almanya'da Nazi kurbanları anıldı

Almanya'da Nazi kurbanları anıldı

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası, Auschwitz, Berlin, Güncel, Haber

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