Almanya'da Nazi kurbanları anıldı

Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz'de tutulanların kurtarılmasının 77. yıl dönümünde, Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle başkent Berlin'de törenler düzenlendi. Vatandaşlar şehir merkezindeki Yahudi Anıtı'nı ziyaret ederek çiçekler bıraktı ve holokost kurbanlarını andı.