Almanya'da mahkeme: 'Akşamdan kalma' bir hastalıktır

24.09.2019 08:45

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bölge yüksek mahkemesi akşam fazla alkol alındığında sabah yaşanan sendromları bir 'hastalık' olarak gördü.



Söz konusu olay bir firmanın 'akşamdan kalma' olarak adlandırılan bu duruma karşı bazı ilaçlar satmasına tepki gösteren bazı kişilerin konuyu mahkemeye taşımasıyla ortaya çıktı. Şikayette bulunanlar 'anti-hangover' ilaçlarını satan şirketin vatandaşa 'yasa dışı' teklifte bulunduğunu öne sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle