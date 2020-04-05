Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
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Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 224 kişinin daha ölmesiyle salgın kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 524'e yükseldi.

05.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:06

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı. Almanya'da Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.

EN FAZLA VAKA BAVYERA EYALETİNDE

Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.
Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.

HASTANLERİNDEKİ YATAK SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARTMA KARARI

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısında henüz daha en üst noktaya ulaşılmadığını söyledi.

Federal hükümetin görevi, ülkedeki insanlar için krizin en zor safhasına hazırlık yapmak olduğunu belirten Braun, "Vakaların en yüksek olacağı dönem önümüzde olmasına ve bunun için hazırlık yapmamıza rağmen komşu ülkelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Braun, İtalya ve İspanya'daki görüntülerin durumunun ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, bundan dolayı hastanelerdeki yatak sayısını iki katına çıkartma kararı aldıklarını kaydetti.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti

Kaynak: AA

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Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
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