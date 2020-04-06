Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
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Almanya, Güncel

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

06.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:58

Dünyada koronavirüs salgını devam ederken toplam vaka sayısı 1 milyon 274 bini aştı. Öte yandan bir ülke daha 100 bin vaka sayısına ulaştı. Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 12 BİN VAKA

Almanya Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

VAKA SAYISINDA 4'ÜNCÜ, CAN KAYBINDA 9'UNCU SIRADA

Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı

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Avrupa'da Almanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
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