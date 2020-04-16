Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
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Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı

Almanya koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken; Frankfurt'ta bir Türk oteli evsiz kalan hayat kadınlarını kapısını açtı. Öte yandan Hamburg'da ise ihtiyacı olanlar için sokaklara yiyecek dolu paketler bırakıldı.

16.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:49
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı

Almanya'da, koronavirüs salgınıyla mücadele tüm titizliğiyle devam ederken, gerekli yasal belgeleri olmayan hayat kadınları sokaklarda kaldı. Frankfurt'ta Türk iş insanı Hüseyin Adalı'nın sahibi olduğu otel, sokakta kalan ve koronavirüs nedeniyle çalışamayan hayat kadınlarına kapısını açtı.

"10 KİŞİYE DESTEK VERİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre; Konuyla ilgili konuşan Adalı, "Toplumun her kesimi zorda. Bu toplumsal yaradır ve sokakların gerçeğidir. Biz de elimizi uzattık. Çok yardıma ihtiyacı olduğu için arayanlar da oldu. Gelip bir süre ücretsiz kalabileceklerini söyledik. Şu anda 10'a yakın kişiye destek veriyoruz" dedi.

ÜNLÜ ŞARKICI DA DEVREDE

Alman şarkıcı Andrea Berg ise ailesinin otelini koronavirüs hastaları için açtı. Rems-Murr bölgesindeki Sonnenhof isimli 260 yataklı lüks otelin 100 yatağı, koronavirüs hastalarının rehabilitasyonu için ayrıldı. Tedavisi biten bakıma muhtaç hastalar otelde ücretsiz kalabilecek.

ASKIDA EKMEK MODELİ

Öte yandan Hamburg'un Eimsbüttel bölgesinde bir futbol sahasının kenarındaki çitlere, yiyecek dolu paketler asıldı. Türkiye'deki askıda ekmek modeline benzeyen uygulamada evsizler ve ihtiyacı olanlar gelip istediğini alıyor. Aynı uygulama hızla Almanya'nın diğer kentlerine de yayıldı.

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Dünya Manşet

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