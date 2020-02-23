Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı
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Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda ölen yada yaralananın olmadı.

23.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:58
Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

'nın C kentinde kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

3 GÜN ÖNCEKİ SALDIRIDA 5'İ TÜRK 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Almanya'nın Hanau kentinde 20 Şubat günü iki ayrı nargile kafeye ırkçı bir saldırı düzenlenmiş, 5'i Türk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
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