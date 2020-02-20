Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği saldırının failinin kimliği belli oldu

20.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:04

Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az dokuz kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, ölenlerin arasında kesin olmamakla birlikte 5 Türkün de bulunduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin ulaştığı bilgilere göre; Tobias R. adlı saldırgan bir dairede ölü bulundu. Evde bir itiraf mektubu ile videoya rastlandı. Mektupta aşırı sağ ile bağlantılı karışık ifadeler yer aldığı bildirildi. Saldırganın annesini öldürüp intihar ettiği düşünülüyor. Alman gazetesi Bild ise saldırganın bir fotoğrafını paylaştı.

Irkçı saldırgan Tobias R.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Alman basını, "Bu sabaha kadar internet üzerinden izlenebilen video bir evde çekildi. Videoda Tobias R, ABD'nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı" diyor.