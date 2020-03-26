Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Almanya'da koronavirüsvakası 39 bin 500'ü geçerken, ölü sayısı 222'de kaldı. Ölüm oranı İtalya, İran ve İspanya gibi ülkelere göre çok düşük seyrediyor. Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek, virüs uzmanı Christian Drosten ile herkesin sorduğu "Almanya'da koronadan ölümler neden düşük?" sorusuna cevap verdi.

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek ve hükümetin korona krizi danışmanı virüs uzmanı Christian Drosten kameraların karşısına geçerek, ülkedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan Karliczek ve virüs uzmanı Drosten'e, "Vaka sayısı yüksek olmasına rağmen ölüm oranlarının niçin diğer ülkelere göre düşük kaldığı" soruldu. Alman yetkililer, Almanya'daki ölüm oranlarının düşük olmasını klasik laboratuvar testi ve erken teşhise bağladı.

ALMANYA LABORATUVAR TESTİ YÖNTEMİNİ UYGULUYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu soruya cevap veren hükümet danışmanı Christian Drosten, "Bizde ölüm oranı çok düşük çünkü biz oldukça fazla oranda klasik laboratuvar testi (laboratuvar diyagnostik) yöntemi uyguluyoruz" dedi.

Almanya'da şu anda haftada 500 bin test yapıldığını vurgulayan Drosten, Covid-19 vakalarını daha ilk safhalarında teşhis etmeye çalıştıklarını belirtti. Almanya koronavirüs vakalarında test kiti yerine laboratuvar testi yöntemini kullanıyor. Laboratuvar testleri 24 saat sürmesine rağmen daha kesin sonuçlar veriyor.

Almanya'da zamanı geldiğinde kamusal hayatı aşama aşama normale çevirmenin önemine vurgu yapan Drosten, "Bu durumdan çıkmamız gerekiyor" dedi. Drosten hayatın hangi alanında normalleşmenin başlaması gerektiği kararını ise uzmanların vermesi gerektiğini vurguladı. Alman virüs uzmanı Christian Drosten, risk grubu olan yaşlıları izole etmenin ise, koronavirüsle savaşta bir faydası olmadığını savundu.

ALMANYA TESTLERE ÇOK ERKEN BAŞLADI

Alman hükümetinin corona krizinde birlikte çalıştığı Charita Başkanı Heyo Kroemer de, ölüm oranlarının düşük, vaka sayısının yüksek olmasını Almanya'nın koronavirüs salgınıyla erken mücadelesine bağladı.

Virüsün Almanya'da henüz çok etkili olmadığı bir dönemde testlere başlandığını vurgulayan Kroemer, henüz başlangıç aşamasında olan koronovirüs vakalarını da tespit ederek, önlem almaya çalıştıklarını belirtti.

İLAÇ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI İÇİN 150 MİLYON EURO

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek de, corona virüse karşı büyük bir mücadele verdiklerini, işe yarar her fikir ve reçeteye değer verdiklerini söyledi. Koronavirüsle savaş için "Ulusal Görev Komitesi" oluşturduklarını belirten Bakan Karliczek, bu ağı oluşturmak için 150 milyon euroluk bir fon oluşturduklarını açıkladı.