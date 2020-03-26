Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haber
Almanya, Dünya, Güncel

Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı

Almanya'da koronavirüsvakası 39 bin 500'ü geçerken, ölü sayısı 222'de kaldı. Ölüm oranı İtalya, İran ve İspanya gibi ülkelere göre çok düşük seyrediyor. Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek, virüs uzmanı Christian Drosten ile herkesin sorduğu "Almanya'da koronadan ölümler neden düşük?" sorusuna cevap verdi.

26.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek ve hükümetin korona krizi danışmanı virüs uzmanı Christian Drosten kameraların karşısına geçerek, ülkedeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan Karliczek ve virüs uzmanı Drosten'e, "Vaka sayısı yüksek olmasına rağmen ölüm oranlarının niçin diğer ülkelere göre düşük kaldığı" soruldu. Alman yetkililer, Almanya'daki ölüm oranlarının düşük olmasını klasik laboratuvar testi ve erken teşhise bağladı.

ALMANYA LABORATUVAR TESTİ YÖNTEMİNİ UYGULUYOR

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu soruya cevap veren hükümet danışmanı Christian Drosten, "Bizde ölüm oranı çok düşük çünkü biz oldukça fazla oranda klasik laboratuvar testi (laboratuvar diyagnostik) yöntemi uyguluyoruz" dedi.

Almanya'da şu anda haftada 500 bin test yapıldığını vurgulayan Drosten, Covid-19 vakalarını daha ilk safhalarında teşhis etmeye çalıştıklarını belirtti. Almanya koronavirüs vakalarında test kiti yerine laboratuvar testi yöntemini kullanıyor. Laboratuvar testleri 24 saat sürmesine rağmen daha kesin sonuçlar veriyor.

Almanya'da zamanı geldiğinde kamusal hayatı aşama aşama normale çevirmenin önemine vurgu yapan Drosten, "Bu durumdan çıkmamız gerekiyor" dedi. Drosten hayatın hangi alanında normalleşmenin başlaması gerektiği kararını ise uzmanların vermesi gerektiğini vurguladı. Alman virüs uzmanı Christian Drosten, risk grubu olan yaşlıları izole etmenin ise, koronavirüsle savaşta bir faydası olmadığını savundu.

ALMANYA TESTLERE ÇOK ERKEN BAŞLADI

Alman hükümetinin corona krizinde birlikte çalıştığı Charita Başkanı Heyo Kroemer de, ölüm oranlarının düşük, vaka sayısının yüksek olmasını Almanya'nın koronavirüs salgınıyla erken mücadelesine bağladı.

Virüsün Almanya'da henüz çok etkili olmadığı bir dönemde testlere başlandığını vurgulayan Kroemer, henüz başlangıç aşamasında olan koronovirüs vakalarını da tespit ederek, önlem almaya çalıştıklarını belirtti.

İLAÇ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI İÇİN 150 MİLYON EURO

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek de, corona virüse karşı büyük bir mücadele verdiklerini, işe yarar her fikir ve reçeteye değer verdiklerini söyledi. Koronavirüsle savaş için "Ulusal Görev Komitesi" oluşturduklarını belirten Bakan Karliczek, bu ağı oluşturmak için 150 milyon euroluk bir fon oluşturduklarını açıkladı.

Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı

Haberin Videosu:

Alman yetkililer ülkedeki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölümlerin düşük olmasının nedenlerini anlattı

İlgili Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haber
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haber
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın 'Evde kalın' çağrısı yaparken nefessiz kaldı Haber
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir Haber
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Haber
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Nisan ayında yayınlanacak olan La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı
Nisan ayında yayınlanacak olan La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem 'Pes' dedirtti
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem "Pes" dedirtti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Virüse yakalanmadı ancak koronavirüs korkusuyla hayatını kaybetti
Virüse yakalanmadı ancak koronavirüs korkusuyla hayatını kaybetti
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Ender Saraç Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 19:41:16. #1.15#
title