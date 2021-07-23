Alman RTL kanalı muhabiri Susanna Ohlen kimdir? Susanna Ohlen kaç yaşında, nereli?
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Alman RTL kanalı muhabiri Susanna Ohlen kimdir? Susanna Ohlen kaç yaşında, nereli?

Alman RTL kanalı muhabiri Susanna Ohlen kimdir? Susanna Ohlen kaç yaşında, nereli?
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Avrupa'nın batısında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini takip eden Alman RTL kanalı muhabiri, temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntülerin ortaya çıkması sonrası kovuldu. Alman RTL kanalı muhabiri Susanna Ohlen kimdir? Susanna Ohlen kaç yaşında, nereli?

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da "Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı" başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi. Alman RTL kanalı muhabiri Susanna Ohlen kimdir? Susanna Ohlen kaç yaşında, nereli?

SUSANNA OHLEN KİMDİR?

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da "Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı" başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen, bu olaydan sonra işine son verildi. RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı. Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.

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