Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

Alman oyuncu Lisa Martinek yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği İtalya'da hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü ülkeyi yasa boğdu.

Almanya 47 yaşındaki oyuncusu Lisa Martinek için ağlıyor. Ünlü oyuncu Lisa Martinek, eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla gittiği tatilde hayatını kaybetti.

YÜZERKEN ZORLANDI

Oyunculuğu ile çok beğenilen isim Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü eşi Martinek'i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi.

HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar yolda hayatını kaybeden genç kadını hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

KÖR BİR AVUKATI CANLANDIRIYORDU

Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi "Tatort" (Olay Yeri) ve son olarak da "Heiland" dizisinde kör avukatı oynuyordu.

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