Alman İstihbaratının İki Numaralı İsmi Türk Kökenli Sinan Selen Oldu

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi. Sinan Selen isminin Alman istihbaratının iki numarası olacağı daha önce ileri sürülmüş ancak resmi açıklama yapılmamıştı. Sinan Selen Almanya'daki başarılarıyla anılıyor.

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg'in yardımcılığını yapacak Sinan Selen'in özgeçmişi konularak bugün resmen görevine başladığı ifade edildi. Almanya'da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

SİNAN SELEN

SİNAN SELEN KİMDİR?

Selen'in İstanbul doğumlu ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi.

2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006'da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı.

2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.

Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine bugün resmen başladı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.

Teşkilatın önceki başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz kentinde mültecilerle çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle hükümetin tepkisini çekmiş ve görevden alınmıştı.

SİNAN SELEN

KÖLN'DE HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Köln Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Selen, emniyet birimlerinde 2000 yılında çalışmaya başladı. 2000 yılında Federal Asayiş Dairesi'ne girdi. 2006 yılında banliyö trenine saldırı düzenleme planı yapan İslami teröristlere yönelik soruşturmayı yürüten ekibe başkanlık yaptı.

TERÖRLE MÜCADELENİN BAŞINA GETİRİLDİ

Federal İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörle Mücadele Birimi'nin başkanlığına getirildi. Uluslararası terörle mücadele konusunda ülkenin önemli uzmanları arasına giren Selen, 2016'da Federal İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden ayrıldı. Dünyanın en önemli turizm şirketlerinden biri olan TUİ'nin dünya genelindeki güvenlik konseptinin başına geçti.

SİNAN SELEN ALMAN TARAFININ 'SERPA'SIYDI

Hatırlanacağı üzere Sinan Selen, 22 Ocak 2016 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Merkel'in, Berlin'de iki ülke arasında hükümetlerarası istişareler toplantısında Almanya adına "serpa" olarak atanmıştı. Almanya'nın serpası Selen, Ankara'da atanan diğer bir temsilci ile içişleri, terör konusu başta olmak üzere oluşabilecek gündem maddelerini tespit edip, işbirliğinin sağlanması için destek sağlamakla görevliydi.

SİNAN SELEN

'SERPA NEREDEN GELİYOR?

"Serpa", diplomaside ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden, zirve gündemine hazırlayan görevliler için kullanılan bir terim. Nepal'in Himalayalar bölgesinde yaşayan etnik bir grup olan Serpalardan geliyor. Himalayalara tırmanmak isteyenlere serpa eşlik ettiği için, ülkeleri zirveye hazırlayan, zirvede temsil eden kişilere de serpa deniyor.

SERPA HAKKINDA SOL PARTİ ÖNERGE VERMİŞTİ

Yine hatırlanacağı üzere Sol Parti İçişleri Politikası Sözcüsü Ulla Jelpke, Alman hükümetinin yanıtlaması istemiyle serpa konusunda bir soru önergesi vermişti. Önergede "22 Ocak 2016 yılında, dönemin Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile Türkiye İçişleri Bakanı Efkan Ala terörizm ile mücadele konusunda ortak bir toplantı gerçekleştirmişti. Burada Almanya adına serpa olarak Sinan Selen, Türkiye adına da Mehmet Tekinarslan atanmıştı. Berlin'de bu toplantıda ne konuşuldu? Serpa olarak atanan kişinin somut görevi ne idi?" ifadeleri yer almıştı.