Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı

27.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:09

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü aracıyla iş yerine daldı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü aracıyla iş yerine daldı.

Olay, ilçenin Liseler Mahallesi Lise Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kudret T. idaresindeki 61 EE 942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından elektrik dükkanına girdi.

Kaza sonra elektik dükkanının vitrini ve içerisindeki malzemeler zarar görürken, sürücünün 1,25 alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazaya karışan sürücüye ise adli işlem ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü iş yerine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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