Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (2)
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Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (2)

Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Güncel

'HAVA KARANLIKTI, GÖRMEDİM'Samsun'da, 2.37 promil alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt'un (19) ölümüne, radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'un da yaralanmasına neden olan Burak Ç.

'HAVA KARANLIKTI, GÖRMEDİM'

Samsun'da, 2.37 promil alkollüyken kullandığı otomobille çarptığı motosikletteki Murat Uzan (42) ve Berkay Kurt'un (19) ölümüne, radar uygulamasına hazırlanan polis memuru Emrah Altınsoy'un da yaralanmasına neden olan Burak Ç., poliste verdiği ifadede, "Hava karanlıktı, görmedim" dedi. Burak Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Alkollü sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı, motosikletteki 2 kişi öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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