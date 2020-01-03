Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmesinin görüntüleri tepki çekti
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Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmesinin görüntüleri tepki çekti

Yılbaşı gecesi kaydedildiği düşünülen görüntülerde alkollü olduğu hareketlerinden anlaşılan bir kadının, küçük yaştaki çocuğu öpüşmeye zorlaması tepki çekti.

03.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:11

gecesi kaydedildiği düşünülen görüntülerde alkollü olduğu hareketlerinden anlaşılan bir kadının, küçük yaştaki çocuğa yönelik taciz içeren hareketleri büyük tepki çekti.

Alkol almış bir grup küçük yaştaki çocuğu yapmak istemediği şeylere zorladı. Videoda bir kadının küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmek istemesi görülürken sosyal medyada paylaşılmasıyla bir anda viral oldu. Soyal medya kullanıcıları bu görüntülere büyük tepki gösterdi.

KÜÇÜK ÇOCUK İSTEMEMESİNE RAĞMEN ZORLA DEVAM ETTİ

Kaydedilen videoda küçük çocuğun, kadının hareketlerinden ve alkollü olmasından rahatsız olmasına rağmen, kadının devam etmeye çalışması izleyenleri hayrete düşürdü. Söz konusu olayın küçük bir çocuğun taciz edilmesi olarak gösterildi.


Haber Videosu

: Alkollü kadının, küçük çocuğa zorla öpüşmeyi öğretmesinin görüntüleri tepki çekti
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