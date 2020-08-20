Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
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Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim

Ankara'da bir taksi sürücüsü polis denetiminde alkollü bulundu. Ehliyetine el konulacağı sırada araçtan inen kadının "Ben içirdim ona" diyerek cezayı engelleme çabası ise sonuç vermedi.

20.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:17

Ankara'da, polisin uygulama noktasında alkol kontrolü yaptığı taksi şoförü Hüseyin K. 0.35 promil alkollü çıktı. Yanındaki kadın "Ben içirdim ona" diyerek sürücüye ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Hüseyin K'nın sürücü belgesine el konuldu.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, Sıhhiye yönüne giden Hüseyin K. yönetimindeki 06 T 0078 plakalı taksiyi durdurdu. Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

"BEN İÇİRDİM ONA"

Bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, "Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi. Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
TEŞHİS: Kadın neyin nesi,ne iş yapıyormuş?
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YUSUF: Ankarada magandamı yok buda onlardan biri kadın dersen azgın birine benziyor, çekiyorlar uyuşturucu alkolu sağa sola külhanbeyilik yapıyorlar , Ankaranın sanatçı geçinen müptezellerine bakın ya mezarda yada gözlerinin önü uyuşturucu çeke çeke çökmüş vaziyette şarkısı türküsü dersen hep ayyaş gavat havası .
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