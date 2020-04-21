Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki
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Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki

Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki 2 yıl ehliyetine el konulan kadın, "İki yıl ne demek araç kullanamayacağım" dedi Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, Bin 539 lira ceza yazıldı Kahramanmaraş'ta polis tarafından durdurulup 153...

21.04.2020 01:19 | Son Güncelleme: 21.04.2020 01:20
Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki

Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki

2 yıl ehliyetine el konulan kadın, "İki yıl ne demek araç kullanamayacağım" dedi

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, Bin 539 lira ceza yazıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis tarafından durdurulup 153 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücünün ehliyetine iki yıl el konuldu.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarında seyir halindeki 53 AB 218 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurdu. Otomobil sürücüsü Tuğba T'nin alkol kontrolünü yapan polis, kadın sürücünün 153 promil alkollü olduğunu tespit etti. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan Tuğba T'nin ehliyetine el konulurken, bin 539 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kadın sürücü de hazırlanan tutanakları ve cezayı imzalamamak için direndi. Ceza yiyip ehliyetine el konulan kadın sürücü polis ekiplerine, "İki yıl ne demek araç kullanamayacağım" dedi.

Kadın sürücü, polis otosu ile sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl ehliyetine el konulan kadından polise şok tepki

Kaynak: İHA

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