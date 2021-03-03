Alkollü araç kullanıp ölüme neden olan sürücüye 3 yıl 9 ay ceza
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Alkollü araç kullanıp ölüme neden olan sürücüye 3 yıl 9 ay ceza

03.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:44
Alkollü araç kullanıp ölüme neden olan sürücüye 3 yıl 9 ay ceza

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, alkollü araç kullanarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Fatih Yasin D. 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, alkollü araç kullanarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Fatih Yasin D. 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2020 yılının ilk günü D-100 Karayolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana gelen kazada, Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil önünde ilerlemekte olan Şenol Koç idaresindeki otomobile çarptı. Fatih Yasin D.'nin kontrolünü kaybettiği otomobili yol kenarında bulunan tankere de çarparak takla attı. Fatih Yasin D. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Fatih Yasin D.'nin arkadan çarptığı otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Uğur Demirtaş yaşamını yitirdi. 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Fatih Yasin D. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Fatih Yasin D. bugün görülen duruşmaya katılmadı. Mahkemede müştekilerin avukatı, "Sanık daha önce de alkolden ceza almıştır. Pişmanlığını dile getirmemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi. Sanık avukatı ise, "Müvekkilim derin pişmanlık yaşamaktadır. Aileyle görüşme talepleri ise kabul edilmemiştir. Ayrıca maktulün de alkollü olduğunu hatırlatmak isteriz." diye konuştu. Mahkeme heyeti, Fatih Yasin D.'ye istinaf mahkemesi yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, 3 yıl ehliyetine de el konulmasına karar verdi. 

 


Alkollü araç kullanıp ölüme neden olan sürücüye 3 yıl 9 ay ceza
Alkollü araç kullanıp ölüme neden olan sürücüye 3 yıl 9 ay ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN

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