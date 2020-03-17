Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
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Metrobüs Durağı, Esenyurt, Polis, Güncel

Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı

Esenyurt'taki metrobüs durağında alkolü fazla kaçıran ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, kıyafetlerini çıkarmaya başlayınca çevreye rahatsızlık verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü adamı gözaltına aldı.

17.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:53
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir adam metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen adamı güçlükle göz altına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

BİLİNCİ YERİNDE OLMAYAN ŞAHIS, POLİSLERE DİRENDİ

Olay, Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde yaşandı. İddiaya göre alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam rezillik çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, gelen polis ekiplerine de direndi.

ÖNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelendi. Alkollü adam, olay yerine gelen ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Alkollü adam ortalığı birbirine kattı

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